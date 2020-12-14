Türk-Sen, 66 yaşında… Emek sınıfının sesi olmaya devam edeceğiz

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen), federasyonun 66’ncı kuruluş yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türk işçisinin ve emek sınıfının haklı mücadelesinin sesi olmaya devam edeceklerini belirtti.

Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı tarafından yapılan açıklamada, 14 Aralık 1954 yılında kurulan sendikanın, 66 yıldır kendi üyeleri dâhil olmak üzere emek sınıfına gerek ülke içinde gerekse ülke dışında hizmet verdiğine işaret edildi.

Bıçaklı, şunları kaydetti:

“Türk-Sen, gerek üye sendikaları ile gerekse sendikal platforumla birlikte çalışanların ve halkımızın haklarını korumak ve geliştirmek için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada en ön saflarda mücadelesine devam edecektir.

Türk-Sen 66 yıldır ülkemizde emek sınıfına vermiş olduğu hizmetlerle çalışma hayatının her noktasında taraf olmuş ve emekçilerin hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için onurlu mücadelesine devam etmiştir.”

Bıçaklı, ayrıca Türk-Sen’in, Kıbrıs konusunda her iki toplum liderinin sürdürmüş çözüm görüşmelerine tam destek verdiğini ifade ederek, ‘her iki toplumun kabul edebileceği bir çözüme ve barışa ulaşılması için çaba gösterilmesi temennisini dile getirdi.

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14/12/2020 11:12