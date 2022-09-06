TÜRK-SEN, Arıklı’nın özelleştirme konusundaki açıklamalarını eleştirdi

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın limanlar ve Telefon Dairesi’nin özelleştirileceği yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, TÜRK-SEN Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, Arıklı’yı, toplumun malı olan değerleri toplumdan yetki ve izin almadan özelleştireceğini açıkladığı gerekçesiyle eleştirdi.

Arıklı’yı halkın malı olan daire, kurum ve kuruluşlar kendisine “babasından miras” kalmış gibi davranmakla suçlayan Bıçaklı, “Size bu yetkiyi kim verdi Sayın Erhan Arıklı?” diye sordu.

“Bir devlet düşünün ki hava alanı yok, hava yolu yok, limanları yok, Telefon Dairesi yok, enerjinin, sağlığın, eğitimin yüzde 50’si özel sektörün elinde… Ancak 50 milletvekili ve 10 bakan var. Siz neyi yöneteceksiniz merak ederiz” diyen Bıçaklı, TÜRK-SEN ve üyesi sendikaların toplumun malı olan kurumlara sahip çıkmaya devam edeceğini vurguladı.

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06/09/2022 10:18