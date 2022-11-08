Türk-Sen, asgari ücretin acilen günün koşullarına uygun olarak belirlenmesinii istedi

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Arslan Bıçaklı asgari ücretlinin açlığa mahkum edildiğini, en kısa zamanda yükseltilmesi gerektiğini ifade etti.

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08/11/2022

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Türk-Sen, asgari ücretin acilen günün koşullarına uygun olarak belirlenmesinii istedi

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Arslan Bıçaklı asgari ücretlinin açlığa mahkum edildiğini, en kısa zamanda yükseltilmesi gerektiğini ifade etti.

Bıçaklı yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

“Son dönemlerde sürekli olarak bütün tüketim maddelerine yapılan zamlarla çalışanların, özellikle asgari ücret alarak, yaşamını sürdürmeye çalışanlar tamamen açlığa mahkum edilmiştir. Bu nedenlerden dolayı dört kişilik bir ailenin açlık sınırının altında kalan 8600 TL ile yaşamlarını insanca sürdürmeleri mümkün değildir. Çok  ivedi olarak Asgari Ücret Komisyonu toplanarak yeni asgari ücreti günün koşullarına uygun olarak belirlemeli ve uygulamaya koymalıdır. yapılacak olan artış en az bir yıllık gerçek Enflasyon dikkate alınarak yapılmalı ve Asgari ücretlilerin kayıp olan alım güçleri giderilmelidir.”

08/11/2022 13:57
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TAGS: Türk-Sen, Arslan Bıçaklı
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