TÜRK-SEN, Asgari Ücretin Belirlenmesini İstedi

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN) Başkanı Arslan Bıçaklı, yeni kurulan hükümetin ilk icraatının asgari ücreti günün koşullarına göre belirleyip uygulamak olduğunu belirterek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile hükümeti göreve çağırdı.

Bıçaklı, yaptığı yazılı açıklamada, “ülkede dövizin de patlama yaptığı bu dönemde bütün tüketim maddelerine sürekli yapılan zamlarla tüm çalışanlar ve emeklilerin açlığa mahkûm edildiğini” belirterek özellikle özel sektörde sendikasız olarak çalıştırılan ve emeği sömürülen çalışanlar ve ailelerinin tamamen açlığa mahkûm edildiğini savundu.

Bıçaklı açıklamasında, “Bu nedende yeni kurulan bu hükümetin ilk icraatı yeni asgari ücreti günün koşullarına göre belirlemek ve ivedi olarak uygulamaya koymaktır. Bu uygulamayı hayata geçirmek üzere başta Çalışma Bakanlığı’nı ve hükümeti göreve çağırır, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun çok ivedi olarak toplanmasını talep ederiz” ifadelerine yer verdi.

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25/12/2020 11:07