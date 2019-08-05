Türk-Sen: Asgari ücretle çalışanlar açlığa mahkum edildi'

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Başkanı Arslan Bıçaklı, belirlenen yeni asgari ücreti “asgari ücretle çalışanlar açlığa mahkum edildi” şeklinde yorumladı.

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Başkanı Arslan Bıçaklı, Türk-Sen adına bir yazılı açıklama yaparak belirlenen yeni asgari ücreti değerlendirdi.

3 bin 400 TL brüt asgari ücret ile asgari ücretle çalışanların açlığa mahkum edildiğini savunan Bıçaklı, belirlenen bu asgari ücret miktarı ile dört kişilik bir ailenin yaşamını sağlıklı bir şekilde sürdürmesinin imkansız olduğunu belirtti.

Hayat pahalılığı artışının kamu çalışanları ve milletvekillerine 1 Temmuz’dan itibaren yansıtıldığını hatırlatan Bıçaklı, yeni asgari ücrete itiraz edeceklerini duyurdu.

Bıçaklı’nın açıklaması şu şekilde:

“Geçen hafta toplanan Asgari Ücret Komisyonu, resmen çalışanlarla alay edercesine, Hükümet ve Hür-İş temsilcilerinin oyları ile belirledikleri 3400 TL Brüt Asgari Ücretle çalışanları yine açlığa mahkum ettiler.

Dört kişilik bir ailenin yaşamını sağlıklı ve insanca sürdürebilmesi için belirlenen asgari ücretin yeterli olması asla mümkün değildir.

Kaldı ki ülkedeki Bakanlar ve Milletvekilleri dahil olmak üzere bütün kamu görevlileri ve Emeklileri Hayat Pahalılığı artışlarını 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak şekilde almıştır.

Ancak 2740 TL ile açlığa mahkum edilen Asgari Ücretlilere verilen gülünç artış 1 Ağustos’tan itibaren geçerli olacak bunu kabul etmemiz mümkün değildir.

Bu yeni belirlenen Asgari Ücrete Brüt 3400 TL’ye olumlu oy verenleri şiddetle kınar yasal haklarımızı kullanarak İtiraz edeceğimizi kamuoyuna duyurmak isteriz.”