 Türk-Sen Barış Günü’nü Kutladı

Türk-Sen, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü kutladı.

Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, yazılı açıklamasında, gerek ülkede gerekse dünyanın birçok ülkesinde barışa doğru hızla ilerleyen birçok ülke olduğunu ifade ederek, “Ülkemize ve dünyaya barış gelmesini diler, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü kutlarız” dedi.

Özellikle Kıbrıs’ta yıllardır sürdürülen iki toplumlu görüşmelerin bir an önce sonuçlandırılarak, her iki toplumun kabul edebileceği ve yasayabilir bir barışa ulaşılması konusunda desteklerinin tam olduğunu ifade eden Bıçaklı, “Türk-Sen olarak bizler ‘Yurtta Barış, Dünyada Barış’ ilkesine bağlı olarak görüşme sürecine desteğimiz ve katkımız tamdır ve bu sürece daha önce olduğu gibi bundan sonrada katkı koymaya devam edeceğiz. 1 Eylül Dünya Barış Günü Kutlu Olsun.” İfadelerini kullandı.

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01/09/2021 12:39