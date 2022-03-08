Türk-Sen, Emekçi Kadınların sorunlarının çözülmesini diledi

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN), Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, emekçi kadınların sorunlarının çözülmesini diledi.

TÜRK-SEN Genel Başkanı Arslan Bıçaklı tarafından yapılan yazılı açıklamada, emekçi kadınların hak ve özgürlükler konusunda verdiği mücadele selamlanırken, Kuzey Kıbrıs’ta emekçi kadınların çoğunun emeklerinin sömürüldüğü savunuldu.

Kuzey Kıbrıs’taki emekçi kadınların çoğunun yaşam mücadelesi içinde ciddi zorluklar çektiğinin ifade edildiği açıklamada, Çalışma Bakanları ile Hükümetler yaşanan sıkıntıları seyretmekle suçlandı.

Açıklada, “Böyle önemli bir günde bütün Dünya Emekçi Kadınların sorunlarının çözülmesi dileğiyle Dünya Emekçi Kadınlar Gününü TÜRK-SEN olarak kutlar, bütün kadınlarımıza savaşsız sömürüsüz bir dünya dileriz” denildi.

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08/03/2022 11:20