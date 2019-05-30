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Türk-Sen ETUC Genel Kurulu’na 2 Delege ile Katılacak

Türk-Sen, Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ETUC) Genel Kuruluna 2 delege ile katılacak.

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30/05/2019

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Türk-Sen ETUC Genel Kurulu’na 2 Delege ile Katılacak

Türk-Sen, Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ETUC) Genel Kuruluna 2 delege ile katılacak.

Türk-Sen Başkanı Aslan Bıçaklı yazılı açıklamasında, 21-24 Mayıs tarihleri arasında Avusturya’nın Viyana Kentinde gerçekleşecek olan 14.ETUC Genel Kurulu’nda  Türk-Sen’i  Dış İlişkiler Sekreteri Cevdet Akgür ve Teşkilatlandırma  Sekreteri Toprak Altay Temsil’in temsil edeceğini kaydetti.

Bıçaklı  yeniden İcra Kuruluna seçilmek için gerekli çalışmaları sürdüreceklerini  ayrıca, KKTC’de çalışma hayatında yaşadıkları sıkıntıları Genel Kurul toplantısında gündeme getireceklerini ifade etti.

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TAGS: Türk-Sen, Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu, haber, kıbrıs
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