TÜRK-SEN Genel başkanı Arslan Bıçaklı: ''Ya yasalar geri çekilecek ya da siz gideceksiniz''

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26/12/2024
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TÜRK-SEN Genel başkanı Arslan Bıçaklı: ''Ya yasalar geri çekilecek ya da siz gideceksiniz''

TÜRK-SEN Başkanı Arslan Bıçaklı, sermayenin temsilcilerinin her gün sermayeye destek vermeye devam ettiğini, emekçilere ise ‘param yok’ denildiğini söyledi.

Paranın bulunacağını ve ödeneceğini ifade eden Bıçaklı, TİS imzalamadan önce onay alınmasını düzenleyen tasarı geri çekilene kadar süresiz grevlerin devam edeceğini belirtti.

Bıçaklı, olası grev yasaklarını tanımayacaklarını söyledi; "Ya bu yasalar, ya siz gideceksiniz" dedi.

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