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Türk-Sen Görev Şehitlerinden Nihad Elmas, Kabri Başında Anıldı

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20/06/2019

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Türk-Sen Görev Şehitlerinden Nihad Elmas, Kabri Başında Anıldı

Sekiz yıl önce görevi başında hayatını kaybeden Türk-Sen eski Genel Başkan Vekili Nihad Elmas, kabri başında Türk-Sen Yönetim Kurulu üyelerinin ve ailesinin katılımıyla anıldı.

Türk-Sen’den yapılan açıklamaya göre, anma töreninde Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, Nihad Elmas’ın özgeçmişi ve verdiği hizmetleri anlatan bir de konuşma yaptı.

Bıçaklı “Otuz yıldan fazla Türk-Sen başkan vekilliği ve As-Sen başkanlığı döneminde gerek yurt içinde gerekse Yurt dışında Kıbrıs Türk işçisine büyük emekler veren Nihad Elması Türk-Sen ailesi olarak saygıyla anıyoruz” dedi.

 

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TAGS: Türk-Sen, haber, kıbrıs, Nihad Elmas
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