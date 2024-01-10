TÜRK-SEN görev şehitlerini anıyor

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10/01/2024

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TÜRK-SEN görev şehitlerini anıyor

 Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen), görev başında hayatını kaybeden sendikacıları, cuma günü kabirleri başında anacak.

Türk-Sen’den yapılan açıklamada, 12 Ocak 1983’te sendikal toplantıya katılmak üzere Gazimağusa'ya giderken geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden Türk-Sen Genel Başkanı Necati Taşkın, Yön-Sen Genel Sekreteri  Artemel Karal ve Kamu-Sen Başkanı Erdoğan Sonsal’ın 12 Ocak’ta Lefkoşa Kabristanlığındaki kabirleri başında anılacağı belirtildi.

Açıklamada, Taşkın, Karal ve Sonsal’ın çalışanlar ve sendikal harekete önemli katkı yapan sendikacılar olduğu kaydedildi.

10/01/2024 13:50
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TAGS: haber, kıbrıs
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