TÜRK-SEN ITUC Genel Kurulunda oy kullandı

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30/11/2022

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TÜRK-SEN ITUC Genel Kurulunda oy kullandı

 TÜRK-SEN, ITUC Genel Kurulunda oy kullandı.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, 15-25 Kasım tarihleri arasında Avusturalya’nın Melbourne şehrinde gerçekleşen ve 187 ülkenin sendika federasyonlarının temsilcilerinin katıldığı (ITUC)Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Kuruluna TÜRK-SEN’i temsilen delege  olarak katılan Dış ilişkiler Sekreteri Cevdet Akgür oyunu kullanarak, Kıbrıs Türk işçilerinin sesi oldu.

TÜRK-SEN Başkanı Arslan Bıçaklı, Çalışanların sorunları ve çözüm önerileri konusunda çeşitli kararlar alınan Genel Kurulun  25 Kasım'da tamamlandığını bildirdi.

30/11/2022 11:55
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TAGS: TÜRK-SEN
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