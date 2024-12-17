TÜRK-SEN “özelleştirmeler ve çalışma hayatına etkileri” konulu seminer düzenliyor

 Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN), perşembe günü “özelleştirmeler ve çalışma hayatına etkileri”  konulu seminer düzenleyecek.

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
17/12/2024

TÜRK-SEN “özelleştirmeler ve çalışma hayatına etkileri” konulu seminer düzenliyor

 Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN), perşembe günü “özelleştirmeler ve çalışma hayatına etkileri”  konulu seminer düzenleyecek.

TÜRK-SEN’den yapılan açıklamaya göre, Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ITUC) ile her yıl düzenli olarak yapılan eğitim seminerleri çerçevesinde yapılacak seminer Girne Dome Otel’de saat 09.00’da başlayacak.

TÜRK-SEN üyesi sendikaların temsilci ve üyelerine yönelik seminer, alanda uzman eğitmenler tarafından verilecek.

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS: haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.