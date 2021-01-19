TÜRK-SEN: Özelleştirmelere karşı verilen onurlu mücadelenin 9. yılı kutlu olsun

Bıçaklı, 19 Ocak 2012’den bu yana özelleştirmeye karşı mücadele yürüttüklerini ifade ederek direnişlerinin 9’uncu yılını kutladı.

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19/01/2021

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TÜRK-SEN: Özelleştirmelere karşı verilen onurlu mücadelenin 9. yılı kutlu olsun

 Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Başkan Arslan Bıçaklı, 19 Ocak 2012’den bu yana özelleştirmeye karşı mücadele yürüttüklerini ifade ederek direnişlerinin 9’uncu yılını kutladı.
Federasyon olarak üyeleriyle birlikte kurum ve kuruluşlara sahip çıkarak özelleştirmeye karşı mücadele etmeye devam edeceklerini belirten Bıçaklı, “Bu yolda dün olduğu gibi bugün de özelleştirmelere karşı duruşumuzu devam ettirerek kurumlarımızın özerk bir yapıya kavuşana kadar üyelerimizle birlikte yasal her türlü mücadeleyi çekinmeden vereceğimizi ilgililerin bilmesini isteriz. Bu onurlu mücadeleyi veren bütün üyelerimizi saygıyla selamlıyoruz” ifadelerini kullandı.

19/01/2021 12:31
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TAGS: Arslan Bıçaklı
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