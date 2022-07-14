Türk-Sen yeni belirlenen asgari ücrete itiraz etti

 Türk-Sen yeni belirlenen asgari ücrete itiraz etti.

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14/07/2022

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Türk-Sen yeni belirlenen asgari ücrete itiraz etti

 Türk-Sen yeni belirlenen asgari ücrete itiraz etti.

Türk-Sen’den yaptığı açıklamada, devlet ve işveren temsilcilerinin oyları ile yeni belirlenen Asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığını belirterek, “Bu kararı veren ve 40 Bin TL maaş alan siyasiler kendi maaşlarına altı aylık hayat pahalılığı olan yüzde 56,76 artışı uygularken altı bin TL maaş alan Asgari Ücretlilere altı aylık hayat pahalılığını bile vermeyerek, Asgari Ücretlileri ve ailelerini açlığa mahkum ettiler” dedi.

Bu nedenlerden dolayı Türk-Sen olarak yeni belirlenen 9,855 TL olan asgari ücrete resmi olarak itiraz ettikleri kaydedilen açıklamada, yeni Asgari Ücretin 10.973 TL olması ve her iki ayda bir bu ücrete hayat pahalılığı uygulanmasını talep ettiği ifade edildi.

14/07/2022 10:24
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TAGS: Türk-Sen
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