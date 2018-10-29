Türk-Sen'de bir kez daha Başkan; Aslan Bıçaklı

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu, Türk-Sen’in 24. Olağan Genel Kurulu gerçekleşti.

Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’in, Siyasi Parti temsilcilerinin ve birçok sendika Başkanı ve temsilcilerinin katıldığı Genel Kurul Toplantısında, Türk Sen’in Mali Raporu ve Faaliyet Raporunun oybirliği ile onaylandı ayrıca Genel Başkan, Genel Sekreter, Mali Sekreter, Eğitim ve Dışilişkiler Sekreteri, Teşkilatlandırma Sekreteri ile Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeliklerine seçim yapıldı.

Türk Sen Genel Başkanlığı’na Arslan Bıçaklı bir kez daha oybirliği ile seçilirken, Genel Sekreterliğe Tamay Soysan Mali Sekreterliğe Cem Kapısız Dış İlişkiler ve Eğitim Sekreterliğine Cevdet Akgür, Teşkilatlandırma Sekreterliğine Mehmet Toprak Altay seçilmiştir..

Yönetim Kurulu Üyeliği’ne; Kubilay Özkıraç Ersan Kaşif, Kamil Özinal, İrfan Derleyen, Türkmen Tansel, Metin Akoğlu, Altan Şener, Serhan Tekkan, Koray Davulcuoğlu, Bayram Karaman, Asiye Vurur, Buran Atakan, Urungu Ulutuğ, Raif Koçak ve Mehmet Özinançlı seçilmiştir.

Denetim Kurulu Üyeiğ’ne; Çağlayan Cesurer, Cemal Arkan ve Yalçın Yiğittürk seçilmiştir

Ayrıca , toplantıya katılan üyeler, çalışanların haklarının korunması ve geliştirilmesi, Avrupadaki Türk-Sen’in yeni dönem faaliyetleri ve Kıbrıs konusunda yeni dönemde yapılması planlanan ve yapılacaklarla ilgili karar tasarılarını görüşerek karar üretmiştir.