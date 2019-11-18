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Türk-Sen’den Petrol-İş Sendikası’nın Grevine Destek

Türk-Sen, Petrol-İş Sendikası’nın Kıbrıs Türk Petrolleri’nde başlattığı greve destek belirtti.

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18/11/2019
HK

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Türk-Sen’den Petrol-İş Sendikası’nın Grevine Destek

 Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen), Petrol-İş Sendikası’nın Kıbrıs Türk Petrolleri’nde başlattığı greve destek belirtti.
Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı yazılı açıklamasında, “Petrol İş’in haklı grevine destek veriyoruz” dedi.
Tarafların, Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasası’na uymasının yasal zorunluluk olduğunu belirten Bıçaklı, başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olmak üzere hükümeti göreve davet etti.
Bıçaklı, ilgili iş yerinde yıllardır imzalanan Toplu İş Sözleşmesi’nin işverenin katı tutumu nedeniyle imzalanmadığını, aynı iş yerinde çalışan işçilerin bazı uygulamalarla karşı karşıya getirilmek istendiğini savundu.

18/11/2019 12:50
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TAGS: türk-Sen, Petrol-İş Sendikası,  Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu, haber, kıbrıs,
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