Türk sinemasının usta ismi Serdar Gökhan, Burak Özçivit'e ateş püskürdü!

Burak Özçivit, Tuba Ünsal, Azra Akın, Nurgül Yeşilçay, Serdar Gökhan, Derda Yaşır Yenal, Celal Al, Gizem Lidya Denizci gibi ünlü isimlerin katıldığı Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te gerçekleşen festivale, usta oyuncu Serdar Gökhan ile Burak Özçivit arasında geçen tartışma damga vurdu. Serdar Gökhan canlı yayına bağlanıp, Burak Özçivit için "Kulağımın kılı kadar değeri yok" dedi.

Özbekistan'da Taşkent Film Festivali'ne katılan usta oyuncu Serdar Gökhan, kendisiyle aynı sahneye çıkmadığını iddia eden Nurgül Yeşilçay ve Burak Özçivit'e ateş püskürdü. Özellikle Özçivit'in kulisten bağırdığını söyleyip "Bizimle aynı sahneye çıkmak istemedi" diyen Gökhan, Burak Özçvit için deyim yerindeyse açtı, ağzını yumdu gözünü.

"KULAĞIMIN KILI KADAR..."

TV8 ekranlarında yayınlanan 2. sayfa programına bağlanan Serdar Gökhan olayın perde arkasını anlattı. Gökhan, "12 oyuncu sahneye oturduk, programın devam etmesini bekledik. İki boş sandalyeye o iki arkadaşım oturması lazım. Kulisten duyduğum seslere kadar "Ben gelmem, ben çıkmam" diye bağrışmalar duydum." ifadelerinde bulundu. Burak Özçivit'e çok kızan Serdar Gökhan "Ben onu kıskanıyormuşum, kulağımın kılı kadar benim üzerimde bir etkisi yok" dedi.

Burak Özçivit'e ateş püsküren Serdar Gökhan, "İki tane kaş çatmayla oyunculuk olmuyor. Önce oyunculuk öğrensin." dedi.

"Türkiye'yi temsilen gittiğimiz etkinlikte yanımıza oturma tenezzülünde bulunmadılar" diyen Serdar Gökhan, Burak Özçivit'in kulisten "Ben çıkmam" diye bağırdığını duyduğunu iddia etti.

Bu habere tepkiniz:



21/09/2022 15:54