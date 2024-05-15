Türk şirketin gemilerini Güney Kıbrıs merkezli şirket işletecek

Geçen sene Türkiye ofisini açan Güney Kıbrıs merkezli Columbia Shipmanagement Türkiye (CSM Turkey) ile İstanbul merkezli Transoba Denizcilik arasında anlaşma imzalandı.

Bu çerçevede filonun ilk gemisi Ocean Diamond, Amsterdam’da CSM Türkiye Genel Müdürü Kaptan Özgür Doğan Güneş’in de bizzat yer aldığı operasyonla teslim alındı.

FİLOSUNDA ÜÇ SUPRAMAX TİPİ GEMİYİ BARINDIRIYOR

1994 yılında Transoba ailesi tarafından kurulan Türk dökme yük şirketi Transoba Denizcilik; Ocean Destiny, Ocean Diamond ve Ocean Freedom isimlerindeki üç supramax tipi gemiye sahip.

ANLAŞMA NELERİ KAPSIYOR?

Yapılan anlaşmaya göre Columbia Shipmanagement Türkiye(CSM), Transoba filosunun gemi işletmeciliğini üstlenecek ve çok uluslu gemi personeli tedarik edip gemi teknik işletmeciliğinin beraberinde Türk kaptan, zabit ve mühendisleri yönetim düzeyinde çalıştıracak.

Columbia Group'un bölgesel genel müdürü Xanthos Kyriacou, iki şirketin vizyonlarının aynı olduğunu ve Transoba’nın saygın bir şirket olduğunu söyledi.

"CSM İLE UZUN SÜRELİ İLİŞKİ KURMAK İSTİYORUZ"

Transoba Genel Müdürü Kaptan Ahmet Gider ise şunları söyledi: Columbia ile çalışmanın küresel satın alma avantajı bizi oyunda öne çıkarıyor ve CSM ile uzun süreli bir iş ilişkisi kurmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.

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