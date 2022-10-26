Türk Tabipler Birliği Başkanı'na gözaltı

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, terör propagandası yapmak suçundan gözaltına alındı.

ads ads ads ads
26/10/2022

ads
Türk Tabipler Birliği Başkanı'na gözaltı

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, terör propagandası yapmak suçundan gözaltına alındı.

Türk Tabipler Birliği Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı İstanbul'da gözaltına alındı. Fincancı'nın Ankara'ya götürüleceği öğrenildi.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla gözaltı yapılmasına tepki göstererek, "TTB Başkanı ve Vakfımızın Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı kabul edilemez bir şekilde gözaltına alınmıştır. Derhal serbest bırakılsın" dedi.

26/10/2022 09:22
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Şebnem Korur Fincancı
MANŞETLER

HK TÜRKİYE

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.