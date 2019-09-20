Türk Takımları Avrupa'ya kötü başladı

UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir Avrupa macerasına kötü başladı.

UEFA Avrupa Ligi’nin ilk haftasında Trabzonspor deplasmanda Getafe’ye 1-0 yenildi. Süper Lig’de geçen sezonu ikinci tamamlayan Başakşehir, Roma’ya 4-0 mağlup olurken Beşiktaş, favori çıktığı maçta Slovan Bratislava’ya deplasmanda 4-2 yenildi.

Ülke puan sıralamasında Hollanda’nın gerisine düşen ve gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi ön eleme tehlikesi yaşayan kulüpler, Avrupa macerasına kötü başladı. Şampiyonlar Ligi’nde ise Galatasaray deplasmanda Club Brugge ile golsüz berabere kaldı.

20/09/2019 08:33