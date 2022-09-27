Türk tarafının UNFICYP konusunda KKTC ile BM arasında ayrı anlaşma istediği ifade edildi

Türk tarafının, Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücüyle (UNFICYP) ilgili olarak, KKTC ile BM arasında ayrı anlaşma olmasını ileriye götürdüğü ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi “Ayrı Anlaşma İstiyorlar- UNFICYP İçin BM’de Hamleler- Yoğun Perde Gerisi” başlıklarıyla manşetinden yayımladığı haberinde, konunun, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından, BM Genel Sekreteri Anotino Guterres’le yaptıkları görüşmede gündeme getirildiğini belirtti.

BM Genel Sekreteri’nin Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Rosemary DiCarlo’yla görüşen Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun BM’ye yönelik ortaya koyduğu önerinin devamını getirdiğini yazan gazete, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın özel temsilcisi Ergün Olgun’un New York’ta gerçekleştirdiği temaslara da yer verdi.

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27/09/2022 11:26