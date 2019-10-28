Türk Telekom'dan siber saldırı açıklaması

Türkiye, pazar günü siber saldırılarla karşı karşıya kaldı. Dün gün boyunca Türk Telekom dahil bazı bir dizi büyük şirketlerin internet sitelerine siber saldırı gerçekleşti. Bu saldırı nedeniyle internette yavaşlama meydana gelirken, bazı anlar erişim tamamen koptu. Konuyla ilgili Türk Telekom'dan da flaş bir açıklama geldi.

Dün gün boyunca büyük kuruluşlara yapılan siber saldırı, internet erişiminde aksaklıklara neden oldu. DDOS adı verilen yöntemle gerçekleştirildiği tahmin edilen siber saldırı sonrası Türk Telekom'dan flaş bir açıklama geldi. Şirket adına açıklamalarda bulunan Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, konuyla ilgili şu sözleri kaydetti:

“Dünyada pek çok kurumun hatta devletlerin maruz kalabildiği siber saldırılardan birini biz de ülkemizdeki bazı kuruluşlara yönelik olarak yaşamak durumunda kaldık.

Saldırı, Türkiye’nin bilgi, iletişim ve teknoloji şirketi Türk Telekom’un alanında yetkin siber güvenlik uzmanları tarafından zamanında müdahale edilerek durdurulmuştur.

Ülkemizin en büyük Siber Güvenlik Merkezine sahip olan şirketimizin aldığı önlemlerle yurt içi ve yurt dışı internet trafiği herhangi bir olumsuzluğa meydan vermeksizin normal seyrinde devam etmektedir.

Diğer operatör ve servis sağlayıcılarını da etkilemiş olan saldırıya karşı bu kuruluşlar da bildiğimiz kadarıyla gereken çalışmaları yürütmektedirler. Kaynak:Hürriyet

28/10/2019 10:21