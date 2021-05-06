Türk Toraks Derneği: Sputnik V ucuz ve etkili

Türk Toraks Derneği (TTD), Rusya’dan ithal edilecek Sputnik V aşısının 60 kadar ülkede ruhsatlandırıldığını, ya da acil kullanım izni aldığını belirterek, aşının, ucuz ve etkili olması, saklanması ve taşınmasının kolay olması nedeniyle ilgi çektiğini duyurdu.

TTD Solunum Sistemi Enfeksiyonları Çalışma Grubu, Sputnik V aşısıyla ilgili kamuoyunu bilgilendirdi. Sputnik V aşısının insanda enfeksiyon yapamayacak bir aracı virüs kullanılarak vücuda SARS-CoV-2 proteinlerini sokan ve bağışıklık gelişmesini sağlayan bir aşı olduğunu duyurdu.

Açıklamaya göre 20 bin gönüllü üzerinde yapılan çalışmada, aşının etkinliğinin yüzde 91.6 olduğu ve önemli bir yan etkisinin olmadığının altı çizildi.

"DSÖ ve EMA henüz onaylamadı"

Dünya Sağlık Örgütü'nin (DSÖ), Sputnik V aşısını henüz onaylamadığı ve değerlendirme sürecinin sürdüğüne dikkat çeken TTB; “DSÖ ve EMA'nın henüz onaylamamasına karşılık, aşı, 60 kadar ülkede ruhsatlandırılmıştır ya da acil kullanım izni almıştır. Aşı, ucuz ve etkili olması, saklanması ve taşınmasının kolay olması nedeniyle ilgi çekmektedir” görüşlerini paylaştı.

Bu habere tepkiniz:



06/05/2021 14:31