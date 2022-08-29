Türk Üniversiteler Birliği’ne üye üniversitelerle işbirliği yapılacak

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkan Vekili Prof. Dr. Mehmet Hasgüler, Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi’ni ziyaret etti.

Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alparslan Ceylan ile görüşen Hasgüler, bu ziyaretten KKTC üniversiteleri için ciddi kazanımlar elde edildiğini söyledi.

Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi’nin, Türk devletleri teşkilatı olan Türk Üniversiteler Birliği’nin üyesi ve mevcut dönemin ev sahibi olduğuna dikkat çeken Hasgüler, Prof. Dr. Alparslan Ceylan’la yapılan görüşmede KKTC üniversitelerinin söz konusu teşkilatın olanaklarından faydalanma imkânı sağlanacağını kaydetti.

Türk Üniversiteler Birliği’ne, Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Macaristan ve Özbekistan’ın üye olduğu belirten Hasgüler, KKTC üniversitelerinin birliğe üye ülkelerle değişim programları yapabilmesi için görüş birliğine varıldığını vurguladı.

“Sportif da dahil, çeşitli alanlarda işbirlikleri olacak”

KKTC üniversitelerinin güz dönemi, Türk Üniversiteler Birliği’ne üye ülkelerle öğretim üyesi ve öğrenci değişim programlarına katılabileceğini ifade eden Hasgüler, sportif da dahil olmak üzere çeşitli alanlarda bazı işbirlikleri olabileceğini kaydetti.

Hasgüler, KKTC üniversitelerinin ülke üyeliği olmaksızın "Orhun Değişim Programından" yararlanabilecekleri gibi 6 ülkenin çok başarılı üniversitelerinin yer aldığı Türk Üniversiteler Birliği’ne katılımın tüm KKTC üniversitelerine açıldığımı söyledi.

Bu vesileyle büyük bir ‘akademik işbirliği dünyasıyla’ da ortak çalışmalar yapma yolu açıldığını ifade eden Hasgüler, “Ülkemiz üniversitelerine hayırlı olsun. Aslında ülkemiz üniversitelerinin akademik anlamda sınırsız işbirliği yapma imkanına sahip olduğu gibi halkımızın başarı öyküsü açısından uluslararsılaşmadaki her kazanım en kritik hedefi ve özlemi de yakalamaya yanaşmasına katkı vermektedir” dedi.

“KKTC üniversiteleri, geniş ve güçlü bir ailenin içinde yer alacak”

Mehmet Hasgüler, toplam 6 ülkenin nüfusunun 170 milyona yakın olduğu düşünüldüğünde, KKTC üniversitelerinin geniş ve güçlü bir aile içinde ve kimlik düzeyinde de ortak köken, dil, kültür vecheleriyle potansiyelini daha hızlı evrenselleştirme gücünü de yakalamış olacağını vurguladı.

Bu birlik içinde teknoloji başta olmak üzere her alanda ortak proje geliştirme ve gerçekleştirme imkanının şimdiden açıldığını belirten Hasgüler, “Türkçe konuşan dünya yaklaşık 200 milyonluk bir nüfusa tekabül ediyor ve üniversitelerimizin bu Türkçe konuşan dünyaya erişme potansiyeli açısından son derece güçlü yanları var” diye konuştu.

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29/08/2022 13:24