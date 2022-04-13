Türk vatandaşlığına başvuruda şartlar değişiyor
13/04/2022
Türk vatandaşlığı başvurusunda değişiklik gidilerek, vatandaşlık başvurusunda alınacak gayrimenkulün değeri yükseltilecek.
Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında alınan karara göre; 250 bin dolar olan başvuru şartı 400 bin dolara yükseltilecek.
Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek. 2018 yılının Eylül ayında alınan bir kararla vatandaşlık için ev alınımda öngörülen bedel 1 milyon dolardan 250 bin dolara indirilmişti.