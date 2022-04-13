Türk vatandaşlığına başvuruda şartlar değişiyor

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13/04/2022

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Türk vatandaşlığına başvuruda şartlar değişiyor

Türk vatandaşlığı başvurusunda değişiklik gidilerek, vatandaşlık başvurusunda alınacak gayrimenkulün değeri yükseltilecek.

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında alınan karara göre; 250 bin dolar olan başvuru şartı 400 bin dolara yükseltilecek.

Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.  2018 yılının Eylül ayında alınan bir kararla vatandaşlık için ev alınımda öngörülen bedel 1 milyon dolardan 250 bin dolara indirilmişti.

 

13/04/2022 16:02
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