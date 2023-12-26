Türk ve Rum Ticaret Odaları İşbirliği Yapıyor

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) ile Kıbrıs (Rum) Ticaret ve Sanayi Odası (KEBE) işbirliği projesini hayata geçiriyor 18-35 yaş arası genç Kıbrıslı Türklere ve Kıbrıslı Rumlara yönelik ada genelindeki çalışma ve kültürel ortamın daha iyi anlaşılmasını sağlamayı amaçlayan Genç Profesyoneller Staj Programı pilot uygulama kapsamında başlıyor. Ekonomik ve Ticari Konular Teknik Komitesi tarafından geliştirilen program, Avrupa Birliği tarafından finanse edilecek ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından Birleşmiş Milletler Kıbrıs Özel Danışmanlığı Ofisi ile koordineli olarak uygulanacak. Daha fazla bilgi: https://www.undp.org/cyprus/technical-committee-economic-and-commercial-matters-young-professionals-internship-programme?fbclid=IwAR1wpQlH8adAyaMxwxOrYN4FbNR7bpKNoPdvcR-S--_XWPP45HOhi0oxx4M

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