Türk ve Rus askerleri sınırda
Rus askeri unsurları ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye sınırında ilk ortak devriyesi başladı.
01/11/2019
|
|
Rus askeri unsurları ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye sınırında ilk ortak devriyesi başladı.
Fırat Nehri'nin doğusunda terör örgütlerine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Soçi'de varılan mutabakat sonrası teröristlerin çekilmesi için verilen 150 saatlik sürenin dolmasının ardından Mardin'nin Kızıltepe ile Nusaybin ilçeleri karşısındaki Suriye topraklarında Türk-Rus ortak kara devriyesi başladı.