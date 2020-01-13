Türk ve Rus heyetlerin Libya'da kalıcı ateşkes için Moskova'daki görüşmesi başladı

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Libya konulu toplantısı başladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Devlet Konuk Evi'nde yapılan görüşmede, Libya'da barış ve istikrarı sağlama çabaları istişare edilecek.

Libyalı tarafları temsilen meşru yönetim Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın ve Libyalı darbeci asker Halife Hafter'in de Moskova'da bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Diplomatik kaynaklar, bir ateşkes anlaşmasının imzalanmasının muhtemel olduğunu bildirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Ocak'ta, Libya'daki tüm taraflara ateşkes çağrısı yapmıştı.

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti ile çatışan Hafter güçlerinin kabul etmesiyle ateşkes 12 Ocak'ta yürürlüğe girmişti.

Türk heyeti UMH Başbakanı Serrac'la görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac'la Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Devlet Konuk Evi'nde yapılan görüşmede, Libya'da barış ve istikrarı sağlama çabaları istişare edilecek.

Görüşmenin ardından, Türk ve Rus heyetler ile Serrac ve Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin başındaki Halife Hafter'in katılacağı Genel Kurul Toplantısı başlayacak.

Rus heyet, Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin başındaki Hafter'le görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Libya'nın doğusundaki gayrı meşru silahlı güçlerin başındaki Halife Hafter'le Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Devlet Konuk Evi'nde yapılan görüşmede, Libya'da barış ve istikrarı sağlama çabaları istişare edilecek.

13/01/2020 15:53