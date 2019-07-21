Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi, Türk Yıldızları, Girne'de gösteri yaptı.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde Girne Limanda yer alan gösteriyi binlerce kişi izledi.

Yarım saat süren Türk Yıldızları gösteri uçuşunda, 6 uçak yer aldı. Çeşitli akrobasi hareketlerinin yer aldığı gösteri vatandaşlar tarafından büyük bir coşku ve heyecanla takip edildi.

Gösteri sırasında Türk Yıldızları tim lideri telsizle gösteri yerine bağlanarak, halkın bayramını kutladı.