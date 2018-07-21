“Türk Yıldızları”nın Gösterisi Yine Vatandaşları Girne’ye Akın Ettirdi

KKTC’nin her yanından Girne’ye akın eden binlerce vatandaş, sahilleri, Girne Limanı’nı ve Atatürk Anıtı ile Dome Otel civarıyla, bölgedeki apartmanların üstünü doldururken, yoğunluktan kilitlenen trafik ve kapanan yollar bile coşkuyu azaltmadı. Sadece vatandaşlar değil turistler de gösteriyi ilgiyle izledi.

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları, alanında dünyanın en başarılı ekiplerinden kabul ediliyor.