Türkan Şoray, Boğaz Şehitliği’ni ziyaret etti

Ünlü sanatçı Türkan Şoray, Kıbrıs Şehitlerini Anma Platformu Başkanı Hasan Taş ile birlikte Boğaz Şehitliği’ni ziyaret etti.

Platformdan yapılan açıklamada, Türkan Şoray’ın, 7 Mayıs 1974 tarihinde Ediz Hun ile birlikte Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı’na bir moral ziyareti gerçekleştirdiği ve askerlerle birlikte hatıra fotoğrafları çektirdiği hatırlatıldı.

50 yıl sonra…

O fotoğraf karesinden 74 gün sonra Kıbrıs Barış Harekatı’nın başladığı ve fotoğraf karesinde yer alan 48 Mehmetçiğin şehit olduğu ifade edilen açıklamada, Şoray’ın, 50 yıl sonra KKTC’ye gelerek, Boğaz Şehitliği’ni ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamaya göre, 7 Mayıs 1974 günü çekilen fotoğraf karesinde yer alan şehitlerden Üsteğmen Ünal Genç, Astsubay Bayram Gümüş ve Çavuş Zeki Alpsoley’in mezarlarını ziyaret eden Şoray, tüm şehitler için dua etti.

Kıbrıs Şehitlerini Anma Platformu Başkanı Hasan Taş’ın, şehitlerin hikayelerini anlattığı sırada çok duygulu anlar yaşayan Şoray, şehit ailelerine sabır diledi.

Şehit Zeki Alpsoley, ailesine yazdığı mektupta, o günkü ziyaretten, Türkan Şoray’dan bahsetmiş ve çok neşeli bir gün geçirdiklerini yazmıştı.