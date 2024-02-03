Türkan Şoray'a 46 yıl sonra gala sürprizi
46 yıl önce çekilen “Bir Aşk Masalı-Ferhat ile Şirin” filminin galasına katılamayan Türkan Şoray’a özel bir sürpriz yapıldı. Film için Moskova’da gala yapılacak, etkinliğe sanatçı da katılacak.
03/02/2024
Nâzım Hikmet’in “Ferhat ile Şirin” adlı üç perdelik oyunundan esinlenilerek senaryolaştırılan, başrollerinde Türkan Şoray, Alla Sigalova ve Faruk Peker’in yer aldığı Türk-Rus ortak yapımı “Bir Aşk Masalı-Ferhat ile Şirin” filmine 1978’de Moskova’da gala yapılmış, Şoray yoğun işleri nedeniyle etkinliğe katılamamıştı. Sanatçı için özel bir sürpriz hazırlandı.
Türkan Şoray ve Alla Sigalova’nın rol aldığı “Bir Aşk Masalı-Ferhat ile Şirin” filmi Rusça dil ve Türkçe altyazılı olarak izleyiciyle buluşacak. Moskova Nâzım Hikmet Vakfı tarafından her yıl Nâzım Hikmet’in doğum yıldönümünde düzenlenen anma programında film yeniden izleyicilerle buluşacak.
3 Şubat’ta Moskova’daki Dom Kino Sineması’nda gerçekleştirilecek galaya Türkan Şoray da katılacak. ‘Mehmene Banu’ rolüne hayat veren Şoray, filmde ‘Şirin’ karakterini canlandıran Alla Sigalova’yla da yıllar sonra bir araya gelecek.