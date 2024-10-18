Türkan Şoray’a 50 yıl önce Denktaş’a imzaladığı fotoğrafı 50 yıl sonra hediye edildi

KKTC kurucu cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın kendi sözlerinden oluşan ve hayatını anlatan Denktaş sergisini hazırlayan Mine Kar ve Cem Kar, Türkan Şoray’ın 1974 barış harekatı sonrasında adayı ziyareti sırasında Denktaş’a verdiği imzalı fotoğrafı hediye etti. Duygulu anların yaşandığı takdim sırasında Şoray, fotoğrafı hatırladığını ve 50 yıl sonra fotoğrafı tekrar gördüğünü belirterek Mine Kar ve Cem Kar’a teşekkür etti.

Sanal Denktaş Sergisi

KKTC kurucu cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın kendi sözlerinden oluşan fotoğraf sergisi, Denktaş’ı anlatmanın yanı sıra, Kıbrıslı Türklerin bağımsızlık mücadelesine ışık tutuyor. Sergi denktassergi.com sitesinde sanal sergi olarak gezilebiliyor.