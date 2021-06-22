TürkBankası Finansal Okuryazarlık Webinarı Yoğun Katılımla Gerçekleşti

TürkBankası’nın ağırlıkla iş kadınlarına yönelik olarak gerçekleştirdiği “Finansal Okuryazarlık Webinarı” yoğun katılımla gerçekleşti.

120 yıldır halkımıza finansal hizmetler sunan TürkBankası, dijital dönüşüme yönelik yoğun çalışmalarını sürdürürken, toplumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine de devam ediyor.

Banka’nın sosyal sorumluluk faaliyet alanları içerisinde önemli bir yer tutan “kadının toplumdaki ve iş hayatındaki yerinin yüceltilmesi” kapsamında, Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) yönetiminde İş Kadınları Derneği (İKD) ile iş birliği içerisinde “Finansal Okuryazarlık Webinarı” düzenlendi.

Kadınların var olan kaynakları etkin ve doğru kullanabilmeleri, finansal riskleri okuyabilmeleri, verimlilikten ödün vermeden tasarruf edebilmeyi alışkanlık haline getirerek finansal okuryazarlık bilincine ulaşmalarına katkı sağlamayı amaçlayan dijital etkinlik, yoğun katılımla ve ortaya konan ilginç fikirlerle oldukça verimli bir ortamda gerçekleşti.

TürkBankası’nın 120. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında yer alan webinar, “Parasını Yöneten Hayatını Yönetir” sloganıyla Türkiye’de başarılı bilimsel etkinliklere imza atan FODER’in Genel Sekreteri Dr. Yasemin Demirdağ’ın sunumu ile gerçekleşti. Lha

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22/06/2021 13:48