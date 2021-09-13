TürkBankası Keep Green Ekibinden Çevre Duyarlılığına Örnek Çalışma

Sürdürülebilir bir çevre için faaliyetlerine ara vermeden devam eden TürkBankası Keep Green (Yeşili Koru) ekibi geçtiğimiz gün Merhum Lider Dr. Küçük’ün kabrinin yer aldığı Anıttepe’de çevre temizliği yaptı.

TürkBankası çalışanlarının tamamen gönüllülük esasına göre oluşturduğu Keep Green (Yeşili Koru), bugüne kadar ülkenin farklı yerlerinde önemli aktivitelere imza attı. Bu kez Anıttepe’ye giden ekip üyeleri, Merhum Lider Dr. Küçük’ün kabrinin bulunduğu geniş alanda biriken çöpler, cam atıklar, karton ve poşetleri çöp torbalarına yerleştirerek, Lefkoşa Türk Belediyesi ekiplerini bilgilendirip alandan ayrıldılar.

TürkBankası Keep Green (Yeşili Koru) ekibi, yurttaşlara çevreyi temiz tutarak ülkenin doğasına saygılı davranma konusunda sorumlulukları olduğunu anımsatmayı amaçlarken, Kıbrıs Türk Halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinde büyük emek ve katkıları olan Dr. Fazıl Küçük’ü de saygı ve minnetle andıklarını ifade etti.

Sürdürülebilirlik konusunda ülkemizin en aktif kurumlarının başında gelen ve küresel iklim değişikliklerine karşı farkındalık yaratmaya özel önem vermeyi sürdüren TürkBankası’nın çevre gönüllüsü çalışanları tarafından oluşturulan Keep Green (Yeşili Koru) ekibi, temiz bir çevre konusunda herkesi duyarlı davranmaya davet etti. Lha

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13/09/2021 13:02