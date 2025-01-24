Türkçe-Yunanca dillerinde çalışan çevirmenlere yönelik atölye çalışması

Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Yardım Programı kapsamında Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen AB Dil Alanında Destek Projesi, “Ardıl Çeviri Atölyesi: Seviye I” başlıklı eğitimi 22-23 Ocak tarihlerinde Ledra Palace’da düzenledi.

Proje ekibinden yapılan açıklamaya göre, çevirmenlerin mesleki becerilerini desteklemeyi ve sektörde Avrupa Birliği standartlarının yerleştirilmesine katkı sağlamayı hedefleyen eğitim dizisinin devamı olan atölye çalışması, Türkçe ve Yunanca’yı ana dil seviyesinde konuşan kıdemli konferans çevirmeni ve eğitmen Sophia Prokou Berler tarafından verildi. Atölyeye, on beş civarında çevirmen katıldı.

Ardıl çeviri ve not alma teknikleri üzerine yoğunlaşılan eğitimde, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum çevirmenler, Türkçe’den Yunanca’ya ve Yunanca’dan Türkçe’ye doğru ardıl çeviri alıştırmaları yaptı. Katılımcılar, eğitmenden geri bildirim alarak, dil geliştirme ve aktif okuma becerilerine ilişkin ipuçları edindi.

AB Dil Alanında Destek Projesi, 2020-2023 yılları arasında yürütülen ilk ayağında çevirmenlere yönelik çok sayıda mesleki gelişim atölyesi düzenledi. Aynı zamanda çeviri sektöründe standartların yerleştirilmesi ve çevirmenlerin haklarının korunması amacıyla faaliyet gösterecek bir mesleki derneğin kurulması çalışmalarına destek verdi. Proje, yeni faaliyet döneminde de bu yöndeki çalışmalarına devam edecek.

Proje ekibine, [email protected] ve/veya [email protected] email adresleri, Facebook’da http://bit.ly/3Y8L7yj, Instagram’da https://bit.ly/3UbZPDD, LinkedIn’de ise http://bit.ly/3C3zZMo linklerinden ulaşılabilecek.