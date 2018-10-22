Türkçe'de dünya birincisi oldu

Necat British College öğrencisi Yaz Metin, Mayıs 2018’de yapılan Edexcel IGCSE sınavları çerçevesinde Türkçe dalında yapılan sınavda en yüksek puanı alarak dünya birincisi oldu.

Necat British College öğrencisi Yaz Metin, Mayıs 2018’de yapılan Edexcel IGCSE sınavları çerçevesinde Türkçe dalında yapılan sınavda en yüksek puanı alarak dünya birincisi oldu.

Necat British College’den yapılan açıklamaya göre, Yaz Metin, başarı belgesini, 13 Aralık 2018’de düzenlenecek “2018 Outstanding Person Learning Award” töreninde alacak.

Yaz Metin, bu başarısında emeği olan Türkçe Bölüm sorumlusu öğretmeni Pınar Gürel’e teşekkürlerini iletti.