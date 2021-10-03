Turkcell Grup protokol ziyaretleri gerçekleştirdi

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, Kuzey Kıbrıs Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı ve Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ile beraberindeki heyet Kuzey Kıbrıs’ta protokol ziyaretleri gerçekleştirdi.

Temaslar sırasında KKTC’nin teknolojik altyapısının iyileştirilmesi kapsamında önemli konular ele alındı.

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, Kuzey Kıbrıs Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı ve Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ile beraberindeki heyet Kuzey Kıbrıs’ta protokol ziyaretleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ersan Saner, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay, Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) Başkanı Kadri Bürüncük ve TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi Koordinatörü Ömer Cihan ile temaslarda bulunuldu.

Temaslar sırasında KKTC’nin teknolojik altyapısının iyileştirilmesi kapsamında önemli konular ele alındı.

“KKTC’nin 4.5G ve fiber altyapısının olmaması ekonomi, eğitim ve diğer pek çok alanı olumsuz etkiliyor”

Adanın yeni nesil iletişim teknolojileriyle altyapısını güçlendirmesinin elzem olduğu vurgulanan ziyaretlerde, KKTC’nin 4.5G ve fiber altyapısı olmamasının ekonomi, eğitim ve diğer pek çok alanı olumsuz etkilediğinin altı çizildi. Görüşmelerde, dünyanın lider operatörlerinden olan ve fiber yatırımları yanı sıra teknolojik yatırımlarıyla, katma değeri yüksek ürün ve hizmetler sunan Turkcell Grubun, KKTC’deki teknolojik yatırımları geliştirmek için her türlü bilgi birikimi ve olanaklarını kullanmaya hazır olduğuna da vurgu yapıldı.

Gerçekleşen ziyaretlere, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, Kuzey Kıbrıs Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı ve Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Kuzey Kıbrıs Turkcell Yönetim Kurulu Üyeleri Afif Demirkıran ve Osman Yılmaz ile Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, Turkcell Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı M. Akif Konar, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Avar ve Turkcell Yönetim Kurulu Ofisi Direktörü Mehmet Karataş katıldı.

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03/10/2021 13:04