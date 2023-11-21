Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi - Fenerbahçe 3-2 Beşiktaş

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. hafta kapanış maçında Fenerbahçe Petrol Ofisi, Beşiktaş United Payment'ı 3-2 yendi. Sarı lacivertliler 9. galibiyetini aldı ve zirve takibini sürdürdü.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. hafta kapanış maçında Fenerbahçe Petrol Ofisi ve Beşiktaş United Payment, Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

Beşiktaş, 17. dakikada Esra Manya ile öne geçti. Fenerbahçe 45'te Yaşam Göksu, 45+2'de Yağmur Uraz ile skoru lehine çevirdi. Sarı lacivertliler 79'da Yağmur'un ikinci golüyle farkı 2'ye çıkardı. 6 dakika uzatma verilen karşılaşmada Beşiktaş Halilaj ile farkı 1'e indirdi.

Mücadele Fenerbahçe'nin 3-2'lik üstünlüğü ile sona erdi. Geçen haftaki Galatasaray yenilgisini Beşiktaş galibiyetiyle telafi eden Fenerbahçe puanını 27 yaptı. Bu sezon 3. yenilgisini yaşayan Beşiktaş ise 20 puanda kaldı.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Maryam Yektai, Sema Polat, Ines Maia, Glory Ogbonna, Didem Karagenç, Gizem Gönültaş, Donjeta Halilaj, Esra Manya, Elif Keskin, Vivian Ikechukwu, Opa Clement

Fenerbahçe: Göknur, Ecem, İlayda, Nina, Gülbin, Olga, Yaşam, Coleman, Fatma, Buse, Yağmur

FENERBAHÇE 3-1 BEŞİKTAŞ

1' Maç başladı.

17' Beşiktaş, Esra'nın golüyle 1-0 öne geçti.

42' Fenerbahçe, Yaşam ile skora denge getirdi: 1-1.

45+3' Yağmur Uraz, Fenerbahçe'yi öne geçiren golü kaydetti: 2-1.

İlk yarı ev sahibi takımın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

79' Fenerbahçe, Yağmur Uraz'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı: 3-1.