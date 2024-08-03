Turkcell Süper Kupa, Beşiktaş'ın

Turkcell Süper Kupa, Galatasaray - Beşiktaş maçıyla sahibini buldu. Beşiktaş, ezeli rakibini 5-0 gibi tarihi bir farkla yenerek Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası sahibi Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçtan 5-0 galip ayrılan Beşiktan, Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Beşiktaş'a kupayı getiren golleri, ikincisi penaltıdan olmak üzere 1. ve 80 dakikalarda Ciro Immobile, 53. dakikada Jonas Svensson, 90+1. dakikada Rafa Silva ve 90+2. dakikada Mustafa Hekimoğlu attı.

Galatasaray'dan Victor Nelsson, Mustafa Hekimoğlu'na yaptığı faulün ardından 87. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

GALATASARAY 0 - 5 BEŞİKTAŞ

Goller: 1' ve 80' Ciro Immobile, 53' Jonas Svensson, 90+1' Rafa Silva, 90+2' Mustafa Hekimoğlu

Ve maç başladı

GOL! 1' Rashica'nın Galatasaray savunmasının arkasına doğru havalandırdığı topu Nelsson ıskaladı ve Immobile kaleciyle karşı karşıya kaldı. Immobile'nin ceza sahasına girer girmez şutunda top ağlara gitti ve Beşiktaş henüz 21. saniyede 1-0 öne geçti.

11' Beşiktaş'ta Icardi'ye faul yapan Colley sarı kart gördü.

13' Kerem Aktürkoğlu'nun Beşiktaş savunmasının arkasına derinlemesine pasıyla topla buluşan Icardi, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vuruşunda topu ağlara gönderdi ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

14' Beşiktaş savunmasının arkasına atılan topa bu kez Kerem Aktürkoğlu hareketlendi ve kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi ancak bu gol de ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

17' Galatasaray'da Berkan Kutlu sarı kart gördü.

20' Galatasaray'da Lucas Torreira, Beşiktaş'ta ise Semh Kıllıçsoy sarı kart gördü.

23' Rafa Silva'nın sağdan kullandığı kornerde Colley kafayı vurdu ancak top üstten dışarı çıktı.

27' Hakem su molası verdi.

34' Beşiktaş ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Ziyech'in şutunda kaleye yönelen top Colley'e çarptı ve taca çıktı.

38' Beşiktaş Gedson Fernandes ile kontra atağa çıktı. Gedson, Galatasaray ceza yayı önünde topu sağındaki Rafa Silva'ya gönderdi ancak hızlı giden topa dar açıdan vuran Portekizli futbolcunun şutu auta gitti.

41' Galatasaray'da Immobile'ye faul yapan Kerem Aktürkoğlu sarı kart gördü.

45' Rafa Silva, Galatasaray ceza sahasının sağından son çizgiye inerken topu ortaya çevirdi ve topla buluşan Ciro Immobile'nin gelişine şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sona erdi.

2. YARI

46' İkinci yarı başladı. Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ve Michy Batshuayi oyuna girerken, Kerem Aktürkoğlu ve Dries Mertens kenara alındı.

46' Soldan Masuaku'nun kullandığı kornerde Colley arka direkte kafayı vurdu, kale sahası önünde Paulista vurmak istedi ancak ıska geçti. Boşta kalan top savunmadan dışarı çıktı.

47' Beşiktaş'ta Barış Alper Yılmaz'a faul yapan Immobile sarı kart gördü.

49' Barış Alper Beşiktaş ceza sahasının solundan, ceza yayındaki Batshuayi'ye çevirdi topu. Bu futbolcunun şutunda kaleci Mert topu ayaklarıyla çeldi.

GOL! 53' Beşiktaş'ın sağdan gelişen atağında Rashica, kale sahasına doğru ortasını yaptı. Rafa Silva'nın ön direkte topukla kaleye göndermek istediği top savunmadan döndü. Kale sahasının bir metre kadar gerisinde topu önünde bulan Svensson'un vuruşunda meşin yavarlak ağlara gitti.

59' Galatasaray ceza sahasına sağ çaprazdan girerken şutunu çeken Rashica'nın vuruşunda top kaleci Muslera'da kaldı.

60' Galatasaray'da Ziyech ve Berkan'ın yerine Yunus Akgün ve Kerem Demirbay oyuna girdi.

68' Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'un yerine Jean Onana oyuna girdi.

73' Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, Galatasaray'da ise Barış Alper Yılmaz sarı kart gördü.

75' Galatasaray'da Torreira'nın yerine Zaha oyuna girdi.

78' Rafa Silva'nın Galatasaray kalesine yaklaşık 30 metre mesafeden şutunda top üstten dışarı çıktı.

GOL! 79' Gedson Fernandes, Abdülkerim'in müdahalesiyle Galatasaray ceza sahasında yerde kaldı ve hakem Beşiktaş lehine penaltı kararı verdi. 80. dakikada penaltıyı kullanan Immobile topu ağlara gönderdi. Beşiktaş 3-0 önde.

86' Beşiktaş'ta Rashica ve Immobile'nin yerine, Onur Bulut ve Mustafa Hekimoğlu oyuna girdi.

87' Galatasaray'da Mustafa Hekimoğlu'na faul yapan Nelsson direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

90' Beşiktaş'ta Gedson Fernandes'in yerine Salih Uçan oyunda.

GOL! 90+1' Beşikaş, Rafa Silva'nın attığı golle skoru 4-0'a getirdi.

GOL! 90+2 Beşikaş, Mustafa Hekimoğlu'nun attığı golle skoru 5-0'a getirdi.

İLK 11'LER

Takımların ilk 11'leri şöyle:

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Köhn, Torreira, Berkan Kutlu, Ziyech, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Gedson Fernandes, Al Musrati, Rachica, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Immobile

MAÇTAN NOTLAR

Turkcell Süper Kupa maçında Galatasaray ile karşılaşan Beşiktaş'ta 3 yeni transfer, ilk 11'de sahaya çıktı.

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren siyah-beyazlı futbol takımı, Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile Süper Kupa müsabakasında karşı karşıya geldi.

Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Omar Colley, Arthur Masuaku, Gedson Fernandes, Al Musrati, Milot Rashica, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy ve Ciro Immobile ilk 11'ini tercih etti.

Siyah-beyazlı ekipte yedek kulübesinde Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Salih Uçan, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Ernest Muçi, Jackson Muleka, Jean Onana ve Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı.

Giovanni van Bronckhorst'un ilk resmi maçı

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, siyah-beyazlı ekibin başında ilk resmi maçına çıktı.

Hollandalı teknik adam, siyah-beyazlılarda ilk müsabaka heyecanını derbide Galatasaray karşısında yaşadı.

Yeni transferlerden 3'ü ilk 11'de

Beşiktaş'ın yeni sezon öncesi kadrosuna kattığı 5 futbolcudan 3'ü ilk 11'de sahaya çıktı.

Teknik direktör Van Bronckhorst, derbide Paulista, Rafa Silva ve Immobile'yi başlangıç kadrosunda görevlendirdi.

Can Keleş ile Emirhan Topçu ise müsabaka kadrosunda yer almadı.

Beşiktaş tribünleri, siyah ve beyaz bayraklarla donatıldı

Siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu, Süper Kupa maçı öncesinde taraftarlara bayrak dağıttı.

Taraftarlar, kendileri için ayrılan tribünde siyah ve beyaz bayraklarla görsel şölen oluşturdu.

Beşiktaş taraftarı, ayrıca üzerinde Kartal figürünün yer aldığı "Boğazın efendisi, İstanbul'un sahibi" yazılı pankart açtı.

Okan Buruk, geçen sezondan devam eden futbolculardan kurulu bir kadro sahaya sürdü

Turkcell Süper Kupa maçında Beşiktaş ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, geçen sezondan devam eden oyunculardan kurulu bir kadroyu siyah-beyazlı ekip karşısında sahaya sürdü.

Trendyol Süper Lig şampiyonu sarı-kırmızılı takım, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda geçen sezonun Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş ile karşılaştı.

Galatasaray, müsabakaya Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11'i ile çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Davinson Sanchez, Kerem Demirbay, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Leo Dubois, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Barış Alper Yılmaz, Metehan Baltacı yer aldı.

Yeni transfer Batshuayi yedekte

Galatasaray'ın yen transferi Michy Batshuayi, yedekler arasında bekledi.

Geçen sezonu Fenerbahçe'de tamamlayan ve serbest oyuncu statüsüyle sarı-kırmızılılarla 3 yıllık sözleşme imzalayan Belçikalı santrfor, sezonun ilk resmi müsabakasına yedek kulübesinde başladı.

Galatasaray'ın bir diğer yeni transferi Elias Jelert, ağrısı olduğu için riske edilmeyerek kadroya alınmadı.

Oliveira ve Halil Dervişoğlu kadroya alınmadı

Galatasaray'da Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira ile santrfor Halil Dervişoğlu, Süper Kupa maçının kadrosuna yazılmadı.

Teknik direktör Okan Buruk, Oliveira ve Halil haricinde yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Alexandru Cicaldau ile Taylan Antalyalı, genç futbolcular Eyüp Aydın, Ali Yeşilyurt, Efe Akman, Gökdeniz Gürpüz'ü de kadroya dahil etmedi.

Şampiyon İstanbul'da sezonu açtı

Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray, yeni sezondaki ilk resmi maçına çıktı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Süper Lig'de üst üste 2, toplamda da 24. şampiyonluğuna ulaşan sarı-kırmızılı ekip, 2024-2025 sezonundaki ilk resmi maçını Beşiktaş ile yaptı.

Sezonu 26 Mayıs'ta Konya'da kapatan Galatasaray, 69 gün sonra İstanbul'da Süper Kupa maçında taraftarıyla buluştu.

Montella tribünde

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da Süper Kupa müsabakasını tribünden izledi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'na gelen İtalyan teknik adama yardımcılarından Selçuk Şahin eşlik etti.

Galatasaray taraftarından Filistin tepkisi

Sarı-kırmızılı taraftarlar, İsrail saldırısı altındaki Filistin'e dikkati çekti.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, kale arkasındaki tribüne "Filistin'de insanlık ölüyor" ve "Dünya soykırımı canlı canlı izliyor" yazılı pankartlar astı.