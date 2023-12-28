Turkcell Süper Kupa sahibini bekliyor

Galatasaray ve Fenerbahçe, 2023 yılını derbi mücadelesiyle tamamlayacak. İki ezeli rakip, YARIN Turkcell Süper Kupa için Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da kozlarını paylaşacak. Kral Suud Üniversitesi Stadyumu'nda oynanacak dev maç, saat 20.45'te başlayacak.

Geçen sezon 88 puan toplayan Galatasaray, ligde şampiyonluk sevinci yaşadı.

Sarı kırmızılılar, Turkcell Süper Kupa'da ezeli rakibini mağlup ederek, 2023 yılını çifte zaferle kapatmanın planlarını yapıyor.

Sakatlığı süren Davinson Sanchez ve Sergio Oliveira takımdaki yerini alamayacak.

Bonservisi alınmayan Angelino da Fenerbahçe maçında sahada olamayacak.

Fenerbahçe ise geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaştı.

Finalde RAMS Başakşehir'i 2-0 mağlup eden sarı lacivertliler, Turkcell Süper Kupa için mücadele etmeye hak kazandı.

Sakatlıkları bulunan Miha Zajc ve Rodrigo Becao, Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.

Ligde aldıkları cezalar kupada geçerli olmayan Fred ve Mert Hakan Yandaş ise teknik direktör İsmail Kartal'dan görev bekliyor.

Ezeli rakipler, 5 gün aradan sonra ikinci kez karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'in 18'inci haftasında Pazar günü Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşma 0-0 sona erdi.

Galatasaray, Süper Lig'in en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor.

17 maçın 10'unda rakiplerine gol şansı tanımayan sarı kırmızılılar, kalesinde sadece 9 gol gördü ve bu alanda zirvenin sahibi oldu.

Fenerbahçe ise ligin en skorer takımı konumunda...

17 haftada 44 kez fileleri sarsan sarı lacivertli ekip, bu sezon ligde en çok gol sevinci yaşayan takım olmayı başardı.

Kral Suud Üniversitesi Stadyumu'nda oynanacak Turkcell Süper Kupa maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Suudi Arabistan'daki dev maç, saat 20.45'te başlayacak.