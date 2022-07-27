Turkcell Süper Kupa'nın hakemi belli oldu

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27/07/2022

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Turkcell Süper Kupa'nın hakemi belli oldu

Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa maçını hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Turkcell Süper Kupa'da Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak mücadelenin hakemi belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Süper Kupa mücadelesini Mete Kalkavan yönetecek.

Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Turkcell Süper Kupa'da son lig şampiyonu Trabzonspor ile son Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor'u karşı karşıya getirecek mücadele, 30 Temmuz'da oynanacak.

30 Temmuz Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor - Sivasspor karşılaşması saat 20.45'te başlayacak ve mücadele ATV'den yayınlanacak.

27/07/2022 18:44
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TAGS: Turkcell Süper Kupa’nın hakemi belli oldu
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