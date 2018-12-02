Turkcell ve Huawei’den önemli iş birliği

Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell ve Çinli teknoloji şirketi Huawei’nin iş birliğinin yeni sahnesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti oldu. KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Lefkoşa Türk Belediyesi ile Turkcell’in iştiraki Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Huawei, KKTC’nin dijital dönüşümünde dönüm noktası oluşturacak iyi niyet protokolüne imza attı.

Düzenlenen protokol törenine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden ve Huawei Türkiye Genel Müdürü Li Shen katıldı.

1 Aralık’ta imzalanan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dijital bir ülke olmasına önayak olacak protokole göre Kuzey Kıbrıs Turkcell, ilk olarak Lefkoşa’da yaşam kalitesini artıracak akıllı şehir çalışmaları kapsamında akıllı sinyalizasyon sistemi kuracak. Seçilecek pilot bölgede kullanıma sunulacak olan bu çözüm kapsamında sinyalizasyonda yapılacak iyileştirmeler ile vatandaşların trafikte geçirdikleri zaman azaltılacak. Bu ve benzeri projelerle şehirlerin dijital teknolojileri kullanarak akıllanması için kamu kurumları ve belediyeler ile iş birliği yapmak, Turkcell’in gelecek nesil iletişim teknolojilerinin toplumların hizmetine sunulması vizyonunun önemli bir parçasını oluşturuyor.

Harun Maden: “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılacak dijital dönüşüm çalışmalarının ilk harcını Lefkoşa’da atıyoruz”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden, günlük yaşamımızda teknolojinin gelişimini, dijitalleşmeyi birebir yaşadığımızı ve teknolojik uygulamaların, dijital uygulamaların her gün hayatımızda daha fazla yer ettiğini belirterek sözlerine başladı. Maden, “Turkcell Grup içerisinde Kuzey Kıbrıs Turkcell, dijital uygulamaların ve dijital dönüşümün öncüsü bir şirket olarak birçok uygulamasını öncelikli olarak Kuzey Kıbrıs'ta başlattı” diye belirtti. İmzalanan Dijital Dönüşüm Protokolü’nün genel çerçevesini ise şu sözlerle açıkladı: “İnsan hayatını kolaylaştıracak teknolojilerin geliştirilmesinde ve uygulanmasında en önde gelen teknoloji üreticisi Huawei ve dijitalleşmenin öncüsü pozisyonundaki dünyanın ilk dijital operatörü olan Turkcell’in uzmanları KKTC’de Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’mızın ve Lefkoşa Türk Belediyesi'nin konuyla ilgili ekipleriyle birlikte çalışacaklar. KKTC’de dijital dönüşümle ilgili neler yapılabileceği, nasıl yapılabileceği ve hangi alanlarda bu dönüşümün öncelikli başlatılması gerektiğine dair çalışma yaparak bir yol haritası oluşturacaklar. Bugün bu karşılıklı işbirliğinin ve bu konuda bizim göstereceğimiz desteğin bir iyi niyet protokolünü imzalıyoruz. Bu iyi niyet protokolünün yanı sıra Bakanlığımızın ve Belediyemizin uygun görüp bize göstereceği bir kavşakta akıllı sinyalizasyon sistemini Huawei ve Turkcell olarak bizler ilk örnek uygulama olarak kuracağız. Bu dijital dönüşümün ilk harcı olacak, bu sistemi Huawei ve Turkcell olarak KKTC’de kurup Bakanlığımıza teslim edeceğiz. Bu çalışmayla da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılacak dijital dönüşüm çalışmalarının bir altlığını oluşturmuş olacağız. İmzalanacak protokolün herkese hayırlı olmasını diliyorum”.

Harun Maden ayrıca enflasyonla mücadele kapsamında da bir müjde verdi. Türkiye'de enflasyonla mücadele konusunda çok ciddi adımlar atıldığını ve Turkcell’in de enflasyonla mücadelenin öncülerinden birisi olduğunu söyleyerek “Biz de bu konuda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde enflasyonla mücadele kapsamında Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın başlattığı kampanyaya katılarak, Kıbrıs halkına elimizden gelen desteği göstermiş olacağız. Enflasyonla mücadele kapsamında kampanyamıza başvuran tüm Turkcell kullanıcılarının veri kullanımını o ay için ikiye katlıyoruz. Daha detaylı bilgiyi yakında paylaşıyor olacağız” dedi.

Kaan Terzioğlu: “Dijitalleşme ya önünde olduğunuz ya da ezilip geçileceğiniz bir gerçek” “KKTC’de de en kısa zamanda 4.5G’ye geçilmeli”

İmzalanan protokol töreninde konuşan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “Son 50 yıla baktığımızda üç sektör hep büyüdü. Bunlar eğitim, sağlık ve turizm. KKTC eğitim, sağlık ve turizmde müthiş potansiyeli olan bir ülke. Bugün Belarus’ta 230 Ar-Ge mühendisimiz var. Çünkü orası gerçek anlamda üniversiteler ülkesi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de öyle. Müthiş bir dinamizm ve bilgi üretiliyor. Benim hayalimde KKTC’yi bir mobil yazılım fabrikası olarak görmek var. Neden burada da Ar-Ge mühendislerimiz dijital operatör Turkcell’in uygulamalarını geliştiriyor olmasın ve ada gerçek anlamda bir dijital ihracat üssü haline gelmesin? Burada büyük bir potansiyel var ve bizi bekliyor. Ancak bunun için Kıbrıs’ın yeni nesil iletişim teknolojileriyle altyapısını güçlendirmesi ve 4.5G’ye kavuşması gerekiyor. İnşallah 2019’da KKTC’yi aynı Türkiye’de olduğu gibi dünyanın en iyi altyapısına kavuşturacağız. Çünkü dijital ekonominin bu altyapı olmadan büyümesine imkân yok. Bu ada gerçek anlamda bir teknoloji üssü olmaya aday ve burada dijital operatör Turkcell olarak elimizden geleni yapmaya hazırız. Birçok dijital ürünümüzün ve yeni teknolojinin ilk lansmanını KKTC’de gerçekleştirdik. Çünkü KKTC bu teknolojiler için hızlı ve ideal geri bildirim alabildiğimiz bir kitleye sahip. Bu noktadan yola çıkarak şimdi de akıllı şehirler alanında yepyeni bir projeyi iş ortağımız Huawei ile burada başlatıyoruz. Dijitalleşme ya önünde olduğunuz ya da ezilip geçileceğiniz bir gerçek. Birey olarak, şirket olarak, ülke olarak muhakkak dijitalleşmenin liderliğini yapmamız lazım. Geleceğin meslekleri datayı işlemek, analiz etmek ve buradan çıkan bilgilerle yeni işler kurmak olacak. Kıbrıs bunu dijitalleşmede atacağı adımlarla yakalamak zorunda. Biz de burada buna en iyi desteği vermeye hazırız. Sektörün önünü açacak adımlar aslında herkes için büyük faydalar sağlayacak. Yeni teknolojilerin adaya girmesiyle birlikte ekonomi gelişecek ve sonuçta bu işten KKTC halkı kazançlı çıkacak. Bugün burada imzaladığımız protokol ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Dijital Dönüşümü için ilk adımlardan birini attık. Bu protokol ile hayata geçirilecek projeler yeni nesil teknolojilerin kullanımının hayatları nasıl kolaylaştıracağını açıkça ortaya koyacak. İmzalanan protokol için başta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, bu teknolojilerin ve ötesinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne tümüyle kazandırılması için gerekli olan tüm adımların yakın bir tarihte hayata geçirileceğini umut ediyoruz.”

Li Shen: “Akıllı şehir ve dijital ekonomi, dünyadaki tüm hükümetler tarafından yeni ekonomi motoru olarak kabul ediliyor”

Huawei Türkiye Genel Müdürü Li Shen ise, “Dijital dünyayı herkese, her eve ve her kuruluşa götürüp tam bağlantılı akıllı bir dünya inşa etme vizyonuyla hareket eden Huawei 2002 yılından beri Türkiye’de faaliyetlerini sürdürüyor. Türkiye ekonomisinin hızlı gelişmesinden güç alarak Türk hükümetinin ve telekom operatörlerinin tam destekleriyle Türkiye bilgi ve iletişim sektörünün ana sağlayıcılardan biri olduk. Bilgi ve iletişim sektörünün sürekli gelişmesini sağlayacak bir ekosistem oluşturmak için İstanbul’da bölgedeki iş ortaklarımıza açık olan Openlab’ı kurduk. Turkcell dâhil tüm iş ortaklarımızla Türkiye dijital ekonomisinin kalkınmasına ve hızlı gelişmesine katkıda bulunmak istiyoruz. Hali hazırda, akıllı şehir ve dijital ekonomi, dünyadaki tüm hükümetler tarafından yeni ekonomi motoru olarak kabul edilmiştir. Dijital dönüşümü gerçekleştirmek için şehir ve ülkenin de akıllı olması gerekir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetinin dijital ekonomisine verdiği önemi büyük sevinçle gördük. Bir Türk atasözünde de dediği gibi yalnız taş duvar olmaz. Tüm kalbimle inanıyorum ki, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Lefkoşa Türk Belediyesi, Turkcell ve KKTCELL’in destekleriyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni dijital ekonomi konusunda bölgenin örnek haline getireceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı ve buraya ziyaret eden turistler dijital dönüşümün getirdiği faydalardan bir an önce yararlanmaya başlayacaktır.” diye konuştu.

Mehmet Harmancı: “Daha verimli şehirler fiber optik bağlantılarla gelecek”

İmza töreninde konuşan Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ise şunları söyledi: “Öncelikle bu dönüşümün Lefkoşa olarak bir parçası olmaktan duyduğum memnuniyeti dile getirmek isterim. Öyle bir dünyada, öyle bir çağda yaşıyoruz ki, biz bu dünyanın gerisinde kaldıkça o dünya bizim üzerimizden büyük bir hızla geçip gidecek ve biz onu yakalayabilmek için bugün harcamak zorunda olduğumuz efordan misli ebadında bir efor ve kaynak harcamak zorunda kalacağız”.

Dünyanın en yeni trendlerinden birinin akıllı şehir uygulamaları olduğunu, Lefkoşa Türk Belediyesi olarak akıllı şehir uygulamalarının özellikle 2025 yılında yakalamak istedikleri hedeflerin önemli bir bütününü temsil ettiğini belirten Harmancı, bu konuda yapmış oldukları ön hazırlıklarının ve önemli bağlantılarının olduğunu söyledi. Harmancı, “Bundan 4 yıl öncesine dönüp baktığımızda inanılmaz bir bürokratik kalabalıkta olan LTB, şu anda bazı teknolojik uygulamalar ile birlikte insan hayatını kolaylaştıran uygulamalara geçiş sürecine başladı. Son dönemde özellikle şehrimizin önemli noktalarında kurmuş olduğumuz Wi-Fi noktaları sadece insanların internette serbest dolaşımını değil, bize insan hareketlerinden kaynaklı veri analizi sağlamaya başladı. Bu bize uygulamakla mükellef olduğumuz, insanın davranışlarından yola çıkarak insan özelinde, insana uygun politikalar üretmemizi ve insan hayatını kolaylaştırmamızı sağlayacak. Bunun bir sonraki adımı yoğunluklu yerlerde akıllı otopark uygulamaları olacak. Bunun daha sonraki adımı da bizim geliştirmekte olduğumuz toplum merkezinde data yazılımını ücretsiz hale getirip çocuklara, gençlere data uygulamalarını öğretmek olacak. Çağımız teknolojisinde, çağımız dünyasında eğer biz bunu yakalayamazsak maalesef yetiştirmiş olduğumuz gençler dünya rekabetinin uzağında kalacak. El birliğiyle bunların bir parçası olmak zorundayız” dedi.

Harmancı, “Sayın Bakan ile birlikte bu adımları daha rahat atabileceğimize inanıyorum” diyerek özellikle şehirlerin önemli altyapılarından birini oluşturabilecek olan fiber optik bağlantılarının, verileri hem daha hızlı transfer edebilmemize hem de daha verimli şehirler yaratmamıza olanak tanıyacağını vurguladı. Harmancı, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin her zaman Kıbrıs Türk belediyeciliğinde mihenk taşlarını oluşturmuş bir belediye olduğunu da hatırlatarak önümüzdeki yıl hem belediyecilik anlamında hayatı kolaylaştıracak hem de teknolojik bir oylama sistemini hayata geçirecek çok önemli bir mobil uygulama ihalesine çıkacağının müjdesini de verdi. Tabi ki bunlar hedefler ve hedeflere giderken de yanımızda aynı vizyona sahip yapıların olması önemli”. Harmancı ayrıca, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ile birlikte bu toplantıda bulunmaktan memnuniyet duyduğunu çünkü bu hedeflere ortaklaşa bakabilme vizyonuna sahip olduklarını söyledi.

Son olarak akıllı şehir uygulayabilmek için bazı yasalarımızı da buna entegre hale getirmek zorunda olunduğunu söyleyen Harmancı “Günümüz şartlarına uygun yasal altyapıların da belediyelere bu doğrultuda sağlanması gerekmektedir. Avrupa yerel yönetimler özerklik şartnamesinin içselleştirilmesi gibi. Yani eğer datayı, veriyi hayatımızın önemli bir parçası haline getirebilirsek aynı zamanda yasal altyapımızı da buna uygun hale getirmek zorundayız” dedi. Harmancı, bu dönüşümün bir parçası olmaktan büyük mutluluk ve onur duyduğunu belirterek sözlerine son verdi.

Tolga Atakan: “Ülke olarak üzerimize düşen ödevleri yerine getirirsek, dijital dönüşümde hak ettiğimiz noktaya da bir an önce ulaşabiliriz”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ise teknolojik gelişmelerin baş döndüren hızla seyrettiği önemli bir dönemin içerisinde olduğumuzu ve ülke olarak dijital dönüşümün başında, neredeyse emekleme safhasında bir şeyler yapmaya çalıştığımızı söyleyerek, “Bugün önemli bir tarih. Tabi ki hiçbir şey için geç değil çünkü Kuzey Kıbrıs Turkcell gibi, ana şirket Turkcell gibi bir şansımız var. Bugün dünya devi Huawei, Kuzey Kıbrıs Turkcell vasıtasıyla ülkemize gelmişse demek ki biz ülke olarak üzerimize düşen ödevleri yerine getirirsek, bu dijital dönüşümde hak ettiğimiz noktaya da bir an önce ulaşabiliriz. Özellikle geride bıraktığımız süreç içerisinde yasalaşan teknopark ve AR-GE merkezlerinin bir an önce 2019 yılında hayata geçmesiyle beraber yazılım anlamında, aplikasyon üretim noktası anlamında ülkemizin dijital dönüşümüne ciddi anlamda katkı koyacak yan etmenler anlamında önemli bir mesafe kat etmiş olacağız. ARUP verilerine göre 2020 yılında akıllı şehirler, akıllı yönetim, akıllı yaşam global pazar değeri 400 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Bu çok ciddi bir rakam ve bu büyük yapının içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de kendi çapında ilk başta az da olsa, belli bir üretimle bundan pay alabilecek bir yapının içine girmesi en büyük hedefimizdir” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ortaya koymuş olduğu 2023 ve 2071 genel vizyonu içerisindeki dijital dönüşüm ve teknolojik gelişim noktalarıyla ilgili ciddi adımlar atma noktasında Türkiye Cumhuriyeti’nin teknolojiyle ilgili Bakanlığıyla da yakın zaman içerisinde ciddi temaslar gerçekleştirdiklerini belirten Atakan, “Dolayısıyla bugün atacağımız imzayla ve 2019 yılı içerisinde son aşamaya gelen E-Devlet yapılanmasının da hizmete girmesiyle beraber dijital dönüşüm noktasında ciddi bir ivme yakalayacağımızı umuyorum. Buna öncülük etmelerinden ötürü başta Kuzey Kıbrıs Turkcell ve ana firma Turkcell olmak üzere Huawei yetkililerine de çok teşekkür ediyorum, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.