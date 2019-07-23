Turkcell Yıldızlı Geceler’de Mustafa Sandal konseri

Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Puzzle Travel iş birliği kazandırıyor.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’li bir çift 31 Temmuz 2019 tarihinde “Turkcell Yıldızlı Geceler” kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alacak Mustafa Sandal konserine çift kişilik konser bileti, çift kişilik gidiş dönüş uçak bileti ve çift kişilik bir gece konaklama kazanacak.

Kuzey Kıbrıs Turkcell ile Puzzle Travel iş birliği İstanbul’da gerçekleşecek olan Mustafa Sandal konserini izleme şansı sunuyor. 31 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleşecek konser için düzenlenen kampanya kapsamında Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Puzzle Travel’in Instagram sayfalarını takip eden ve ilgili gönderiyi beğenip birlikte gitmek istediği arkadaşını gönderiye etiketleyen kişiler arasında yapılacak çekiliş ile şanslı Kuzey Kıbrıs Turkcell müşterisi belirlenecek. Şanslı isim “Turkcell Yıldızlı Geceler” kapsamında İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alacak Mustafa Sandal konserine çift kişilik konser bileti, çift kişilik gidiş dönüş uçak bileti ve bir gece çift kişilik konaklama kazanacak.

Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından yapılan açıklamada Mustafa Sandal’ın müthiş sahne gösterileri ile birlikte gerçekleştireceği konseri izlemeye hak kazanmak için 24 Temmuz tarihinde en geç saat 23.59’a kadar belirtilen katılım şartlarının yerine getirilmesi gerekiyor. Bireysel hat kullanan Kuzey Kıbrıs Turkcell müşterilerinin katılabileceği kampanya için 18 yaşını doldurmuş ve gerekli seyahat belgelerine sahip olunması gerekiyor.

Kuzey Kıbrıs Turkcell dileyen kişilerin daha detaylı bilgiye resmi web sitesi üzerinden de erişebileceğini duyurdu. https://www.kktcell.com/kuzey-kibris-turkcellliler-yildizli-gecelerde