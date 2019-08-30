Turkcell Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndaki heyet TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’yi ziyaret etti

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça ve Kuzey Kıbrıs Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı ve Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Koç Başkanlığı’ndaki heyet TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’ye nezaket ziyaretinde bulundu.

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça gerçekleştirdikleri ziyarette TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'ye kurumun projeleri hakkında bilgi verdi. Kuzey Kıbrıs Turkcell’in, Turkcell Grup içerisindeki önemine değinen Akça, hem teknolojinin gelişmesi hem de adamız için yatırım yapmaya her zaman hazır olduklarını belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de Turkcell ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’in projelerini yakından takip ettiklerini belirterek, gerçekleştirdikleri çalışmalarında başarılar diledi.



Ziyarette Akça ve Koç’a, Turkcell Hukuk ve Regülasyon Genel Müdür Yardımcısı İ.Serhat Demir, Turkcell Finans Genel Müdür Yardımcısı Osman Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden, Kuzey Kıbrıs Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Günay Çerkez, Kuzey Kıbrıs Turkcell Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Murat Küçüközdemir, Kuzey Kıbrıs Turkcell Regülasyon ve Finans Genel Müdür Yardımcısı Emre Laçinler eşlik etti.