Turkcell’den Akçay’a çocuk oyun parkı

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03/09/2021

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Turkcell’den Akçay’a çocuk oyun parkı

Akçay köyünde yer alan parka, Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından yeni bir çocuk oyun alanı kazandırıldı.

Güzelyurt Belediyesi'ne bağlı Akçay Muhtarlığı sınırları içerisinde yer alan Akçay Rauf Raif Denktaş Parkı düzenlendi; park içinde yapılan “Kuzey Kıbrıs Turkcell Çocuk Oyun Parkı” ise tamamlandı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’den verilen bilgiye göre şirket Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ve ekibi Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü’ye ziyarette bulunarak iş birliği kapsamında yapılan çocuk oyun parkını yerinde inceledi.

03/09/2021 18:03
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TAGS: Turkcell’den Akçay’a çocuk oyun parkı, haberkibris,
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