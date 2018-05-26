Turkcell’lilere sahurda ücretsiz 1 GB internet

“Sahurda Cepten İnternet Kampanyası” ile Kuzey Kıbrıs Turkcell'liler Ramazan ayı boyunca 02:00-06:00 saatleri arasında 1 GB cepten interneti herhangi bir ek ücret ödemeden kullanabiliyor.

Kuzey Kıbrıs Turkcell, Ramazan ayı nedeniyle, geçtiğimiz yıl binlerce Kuzey Kıbrıs Turkcell kullanıcısının yararlandığı Sahurda Cepten İnternet Kampanyası’nı tekrar duyurdu. Sahurda kullanmak için 1 GB cepten internet hediye edilen kampanya, duyurulduğu günden itibaren büyük ilgi gördü. Tüm faturalı ve faturasız hat kullanan Turkcell’lilerin yararlanabildiği “Sahurda Cepten İnternet Kampanyası” ile Kuzey Kıbrıs Turkcell'liler Ramazan ayı boyunca 02:00-06:00 saatleri arasında 1 GB cepten internet paketini herhangi ek bir ücret ödemeden kullanabiliyor.

SAHUR’da doyasıya internet

Kuzey Kıbrıs Turkcell’den yapılan açıklamada, söz konusu kampanyadan yararlanmak isteyenlerin SAHUR yazarak, 1111’e kısa mesaj göndermelerinin yeterli olacağı belirtildi.

Kampanya Ramazan ayı boyunca 02:00 – 06:00 saatleri arasındaki internet kullanımı için geçerli olacak. Müşteriler kampanyadan KKTC sınırları içerisinde faydalanabilecek. Kampanya kapsamında ek hiçbir ücret ödenmeyecek.

Ramazan Bilgi Servisi

Öte yandan, Kuzey Kıbrıs Turkcell, her sene olduğu gibi bu yıl da “Ramazan Bilgi Servisi” ile günlük iftar ve imsak saatlerini müşterileri ile paylaşıyor.

Ramazan Bilgi Servisi’ne abone olan Kuzey Kıbrıs Turkcell müşterileri kısa mesaj ile iftar ve imsak vakitleri konusunda bilgilendiriliyor.

Kuzey Kıbrıs Turkcell, servise üye olan müşterilerine, ay boyunca günlük gönderimler yapıyor.

Ramazan ayına yönelik geliştirilen servisin içeriği o güne ait iftar ve ertesi güne ait imsak vaktini belirtiyor ve her gün saat 16:00’da paylaşılıyor.

Gönderilen imsakiye saatleri KKTC Dinişleri Başkanlığı resmi web sitesinden alınıyor.

Kuzey Kıbrıs Turkcell müşterileri, ABONE RAMAZAN yazıp 7696’ya SMS (kısa mesaj) göndererek “Ramazan Servisi”ne üye olabiliyor.

Servisin abonelik ücreti aylık 3,90 TL veya 74 Kontör olarak açıklandı.