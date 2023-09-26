Türk’e başka fiyat Rum’a başka!

Haber Kıbrıs-Özel

Lefkoşa Suriçi’nde hizmet veren bazı otoparkçıların Kıbrıslı Türklere farklı Kıbrıslı Rumlara farklı fiyat tarifesi uygulaması Kıbrıslı Rumların tepkisini çekti. Haber Kıbrıs Haber Merkezi’ne ulaşan vatandaşlar, otoparka gittiklerinde kendilerinden 50 TL, Kıbrıslı Rumlardan 3 Euro yani yaklaşık 90 TL alındığına şahitlik ettiklerini anlattı. Kıbrıslı Rumların da bu çifte standarda tepki gösterdiklerini kaydeden vatandaşlar, zaten az sayıda gelen turistin böyle yapılması durumunda hiç gelmeyeceğini söyledi.

Vatandaşlar Arasta ve Büyük Han bölgesinde bulunan otoparklarda yapılan durumu doğru bulmadıklarını ifade ederek “Zaten bizden alınan 50 TL bile fazlayken çarşıya para bırakacak Rumlardan 90 TL alınması doğru değil. Kıbrıslı Rumlar da bunun insan ayrımcılığı olduğunu söylüyor” dedi.