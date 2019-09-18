HABER KIBRIS

ad

Türker İnanoğlu hastaneye kaldırıldı

ads
18/09/2019

ads
Türker İnanoğlu hastaneye kaldırıldı

Türk sinemasının efsane ismi, kurucusu olduğu Erler Film ile unutulmaz filmlerin yapımcısı olan Türker İnanoğlu’nun bir haftadır hastanede olduğu ortaya çıktı.

Enfeksiyon nedeniyle Amerikan Hastanesi’ne kaldırılan Türker İnanoğlu’nun özel odaya alındığı öğrenildi.

Ünlü yapımcının rahatsızlığı dün akşam yapılan Best of City Awards ödül töreninde başladı.

Gecede yaşam boyu onur ödülü alan Müjdat Gezen, Türker İnanoğlu’nun yanında refakatçi olması sebebiyle törene katılamadığını video mesajıyla belirterek teşekkürlerini iletti.


Bu habere tepkiniz:
TAGS: Türker İnanoğlu hastaneye kaldırıldı, haber, kıbrıs,
MANŞETLER

HK MAGAZİN

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.